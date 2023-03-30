شكرا لقرائتكم خبر المملكة والكويت: اقتحام الأقصى يستفز ملياري مسلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت السعودية ودول العالم الإسلامي باقتحام باحات المسجد الأقصى، وأكدت أنه يشكل استفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الأقصى، وقالت الخارجية إن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيدا خطيرا واعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتضامنه مع الفلسطينيين في دفاعهم عن أرضهم وتاريخهم ومقدساتهم وهويتهم الوطنية، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.