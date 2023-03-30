ميليشيات الحوثي تستبيح قتل المدنيين في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استباحت الميليشيات الحوثية الإرهابية القتل في رمضان المبارك، وأقدمت عناصرها على قتل 6 مدنيين، خلال تفجير الألغام في عدد من مديريات محافظة الحديدة.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على تويتر أمس، بأن عاملين اثنين قتلا نتيجة انفجار لغم أثناء تأدية عملهما، بمنطقة جشيمة التابعة لمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة الساحلية.

وأضاف، بأن الأيام الماضية من رمضان، شهدت سقوط 4 مدنيين آخرين قتلى في المحافظة ذاتها، 3 منهم جراء انفجار لغم وهم على متن دراجة نارية في مديرية التحيتا، فيما قتل الرابع بانفجار جسم حربي في مديرية الدريهمي.

يذكر، أن الحديدة تعد واحدة من أكثر المحافظات تلوثا بالألغام، وتتصدر القائمة في عدد الضحايا المدنيين، إذ سقط فيها خلال يناير وفبراير من العام الحالي، 69 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، بينهم 30 طفلا، وامرأتان.

من جهة أخرى، أكدت منظمة ميون الحقوقية أنها رصدت اعتقال ميليشيات الحوثي 40 ناشطا بعد تصفية الناشط المكحل في محافظة إب وسط البلاد، وأدانت المنظمة حملة المداهمات التي تقوم بها الميليشيات في الأحياء السكنية بمدينة إب القديمة بعد تصفية الناشط المكحل، حيث حاصرت المدينة لأيام واعتقلت عشرات الناشطين والشباب الذين شاركوا في تشييع جنازة الناشط المعارض حمدي عبدالرزاق المكحل. وقالت في بيان إنها رصدت اعتقال 40 ناشطا وصانع محتوى وشابا خلال بضعة أيام، في ظل حصار أمني مطبق تفرضه ميليشيات الحوثي على مدينة إب لليوم الثالث على التوالي، وعبرت عن استنكارها الشديد لهذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، محذرة من خطورة هذه الممارسات القمعية.

من جهة أخرى، جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

ناقش خلال اجتماع حكومي خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المستجدات، في ظل استمرار رفض جماعة الحوثي لكل دعوات التهدئة. واستعرض اجتماع مشترك لقيادة وزارتي الدفاع والمالية، ورئاسة هيئة الأركان العامة، الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الحوثيين.

من جانب آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، رفضها أي خطوة من جماعة الحوثيين من شأنها الإضرار بالطابع التقليدي لمدينة صنعاء القديمة، المدرجة على لائحة التراث العالمي الإنساني.

وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي معارضة أي خطوة يمكن أن تضر بطابع صنعاء التقليدي، وتهدد إدراجها على قائمة التراث العالمي، في إشارة إلى تقارير عن اعتزام جماعة الحوثيين هدم 3 أسواق تاريخية لبناء مزار ديني.

وكان سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح حذر خلال لقاء مع المسؤولة الأممية، من خطط الحوثيين لهدم أسواق صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وقال إن هدم جامع النهرين التاريخي، دون أن يكون هناك موقف دولي رادع شجعهم أكثر على القيام بوضع تصاميم لهدم الأسواق التاريخية وسرد.

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