اتصال عراقي يحتوي أزمة دبلوماسية مع البحرين

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وجاء الاتصال بعدما أعلنت الخارجية البحرينية استدعاء عبدالرحمن، وعبرت عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية، ليرد العراق بالإعلان عن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، في محاولة سريعة لاحتواء الأزمة.
وجرى خلال الاتصال، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، التأكيد على «عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كل المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة»، وتم التأكيد على حرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين».
وكان الزياني أبلغ القائم بالأعمال العراقي لدى استدعائه الثلاثاء، استنكار الوزارة الشديد لما قام به أخيرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، دون الكشف عن تفاصيل المخالفات التي ارتكبها.
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