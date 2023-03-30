تساي تبدأ خطة تدمير تايوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى مراقبون أن رحلة تمتد 9 أيام لرئيسة تايوان قد تكون سببا في تدمير بلادها، وجلب مزيد من الأزمات.

ونظمت أكثر من 30 مجموعة سياسية في تايوان احتجاجا على توقف رئيسة تايوان تساي إنج ون في الولايات المتحدة خلال رحلتها إلى أمريكا الوسطي.

وحسب تقارير إعلامية، سافرت تساي أمس وحتى 7 أبريل المقبل، وستتوقف في نيويورك قبل أن تتوجه إلى دولتين في أمريكا الوسطى هما جواتيمالا وبليز، وستتوقف في لوس أنجلوس في رحلة العودة.

وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية أن زيارتها ستشمل عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ويعتقد محللون أن رحلة تساي من المتوقع أن تتعاون بشكل كامل مع ما يسمى بخطة «تدمير تايوان» التي وضعتها الولايات المتحدة لإضعاف البر الرئيسي الصيني.

وقال رئيس حزب العمال التايواني وو جونج يوان، «إن تساي تعرف بوضوح أن طريق استقلال تايوان هو عمل انتحاري، لكنها تخدع الناس لاتباعه وهي تدرك أيضا أن الولايات المتحدة هي أكبر دعاة حرب في العالم، وتخرب السلام العالمي، لكنها تدفع سكان الجزيرة إلى حفرة من النار».

وقال الأمين العام لجمعية حقوق العمال في تايوان وانج وو لانج، لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، «إن تساي منحت وسام النجم اللامع لمستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الذي أدلى بوابل من التصريحات المذهلة حول تايوان، مثل اقتراح تدمير صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة».