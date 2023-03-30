شكرا لقرائتكم خبر 13 ألف جندي يتصدون لمظاهرات فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واحتج مئات الآلاف من الأشخاص مجددا في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث سجلت الشرطة أعمال شغب في عدة مدن واعتقالات في باريس.
ووفقا لأرقام أولية، اعتقل 201 شخص، حسبما قال دارمانين في تغريدة على تويتر.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام، كانت هناك أعمال شغب وأضرار في الممتلكات ليس فقط في باريس، ولكن أيضا في نانت ورين وليل وبوردو وكاليه وديجون وتولوز وستراسبورج وكاين. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في بعض الأماكن. وتحدثت وزارة الداخلية عن حوالي 740 ألف مشارك في جميع أنحاء البلاد، ووفقا للكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي) ، شارك أكثر من مليوني شخص.
يشار إلى أن الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع، موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وتريد الحكومة سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل، واحتدم الخلاف لأن ماكرون دفع النصف من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت. وقبل أسبوع، فشل اقتراحان بحجب الثقة عن الحكومة، وهكذا تم تمرير التعديل، وسيقوم المجلس الدستوري الآن بمراجعته، ويريد ماكرون أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 ألف جندي يتصدون لمظاهرات فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.