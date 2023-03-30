شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء الجمّال: المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى استعادة دور الفن فى بناء الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت في تصريحات صحفية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في استعادة دور الفن فى بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل، كما أنها استطاعت إعادة المشاهد المصرى والعربى للشاشة الصغيرة، فضلا عن دورها فى تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية.