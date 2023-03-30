شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على تقديم رؤية درامية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت علي تقديم رؤية درامية متنوعة خلال موسم رمضان بالعام الجاري والسنوات الماضية، والتي عمدت إلي إنقاذ صناعة الدراما المصرية بخطة ترتكز علي قضايا تشغل الشارع المصري واهتماماته، وامتزجت بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضي في ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ علي هويته.

وأشار إلي أن أبرز ما اتسمت به دراما المتحدة هو استعادة ¢لمة العيلة¢ أمام الشاشة الصغيرة باختلاف أعمارها علي منتج درامي واحد. وهو ما نجحت فيها بقوة سواء من خلال أعمال تجسد بطولات وتضحيات أبنائنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة وملاحم معركة الدولة المصرية مع الإرهاب، أو من خلال مسلسلات قدمت مضمون كوميدي واجتماعي تشتبك مع حياة وحكاية المواطن اليومية بمحتوي منضبط، وهو ما كنا نفتقده بشدة خلال العقد الأخير. لنكون أمام منتج فني يحترم عقل ووعي المشاهد، ومتفرج يعيد مؤشر بوصلة مشاهدتها لها.

واعتبر أن القوي الناعمة هي سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المسارات المجتمعية المغلوطة، مؤكدا أن "المتحدة" استهدفت احياء ذلك بقوة، واستطاعت أن تجذب المشاهد المصري والعربي بأعمال قدمت باحترافية سواء على مستوي المضمون أو التصوير، مشددا أنها حرصت على تقديم وجبة وطنية مميزة بشكل سنوي تعزز الانتماء الوطني وتوثق بطولات أبناء الشعب المصري فى مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن أعمال "المتحدة" وبالأخص المرتبطة بتضحيات أبنائنا علقت في ذهن الأطفال قبل الكبار وأثرت في عقولهم بحب الوطن بتجسيد جرائم من خان ومن تآمر ومن سعي لتخريب مصر وإرهاب أبنائها، كما أن الخريطة الدرامية لم تغفل عن مخاطبة ذوي الهمم باستخدام لغة الإشارة في بعضها وبالأخص الكارتونية، منوها إلي نجاح الشركة في صناعة محتوي درامى ناجح ليس فى رمضان فقط بل علي مدار العام.