شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يكشف خطة النادي الإنجليزي لضم نجم بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ستيف ماكمانامان أسطورة ليفربول السابق، على خطة النادي الإنجليزي، من أجل ضم نجم بوروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي.

ويرغب ليفربول في ضم جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال ماكمانامان في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": لأكون صريحًا للغاية، أعتقد أن الأمر كله يتعلق بما إذا كان ليفربول سيتأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل أم لا.

وأشار: خرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد ريال مدريد، ونتيجة لذلك، فقدوا بعض الأموال، الفشل في الوصول إلىنصف النهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا يمكن أن يكلف النادي ما بين 20 و30 مليون جنيه إسترليني.

وأكمل: إذا لم يتأهلوا لدوري الأبطال، فهناك 50 مليون جنيه إسترليني أخرى من أموال الجائزة التي لن تكون متاحة لهم وهذه مشكلة، إذاحدث ذلك، فإن حقيقة أنهم لن يلعبوا في دوري أبطال أوروبا ستكون مشكلة كبيرة أخرى.

وأردف: حتى الآن، يلعب بيلينجهام في دوري أبطال أوروبا كل عام مع بوروسيا دورتموند، لا توجد طريقة تجعله يرغب في الذهاب واللعبفي الدوري الأوروبي لأنه سيريد اختبار نفسه ضد الأفضل.

وواصل: يجب أن يكون ليفربول في دوري أبطال أوروبا إذا أرادوا جلب اللاعبين الذين يبحثون عنهم، إذا دخلت في حرب مزايدة على بيلينجهام، فأنا أعتقد أن ليفربول سيخسر، سيكون لدى مانشستر سيتي وريال مدريد المال أكثر من ليفربول.

وختم: يجب أن يرغب بيلينجهام حقًا في القدوم إلى ليفربول إذا لم يكن الريدز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فأنا لا أراه قادمًا على الإطلاق.