قرار رئاسي بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب لرئيس الدولة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أصدر الرئيس الإماراتي بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأصدر الرئيس الإماراتب مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي، كما أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي.

من هو الشيخ منصور بن زايد؟

ولد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أبوظبي عام 1970، وتلقّى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993. بحسب موقع مجلس الوزراء الإماراتي.

بعد دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، عاد إلى الإمارات وعين عام 1997 رئيسًا لمكتب والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان، حيث لازمه حتى وفاته في نوفمبر من عام 2004.

ثم أصبح وزيرًا لوزارة شؤون الرئاسة عام 2004، بعد دمج مكتب رئيس الدولة، وديوان الرئاسة، ثم تم تكليفه برئاسة المجلس الوزاري للخدمات عام 2006، وهو مجلس وزاري منبثق عن مجلس الوزراء، ويضمّ عدداً من الوزراء المسؤولين عن قطاعات الخدمات. وتم تعيينه في عام 2007 رئيسًا لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو آلية اتحادية تتولى استثمار الأموال نيابة عن الحكومة الاتحادية.

منذ عام 2006، يتولى رئاسة دائرة القضاء في أبوظبي ويرأس المركز الوطني للوثائق والبحوث منذ عام 2000، كما يترأس صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2005، الذي يقوم بتقديم المنح والقروض الميسرة للدول النامية. كما يترأس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 2005 الذي أصبح المؤسسة المثالية في مجال السلامة الغذائية إلى ترأس عدة مؤسسات منها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية منذ عام 2007 ومجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية " آيبيك".

وتولى رئاسة مؤسسة الإمارات من عام 2005 وحتى 2009، إضافة إلى تولى منصب نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم في عام 2005، ونائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار منذ عام 2005.

في التشكيل الوزاري لعام 2009، أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا لوزارة شؤون الرئاسة.