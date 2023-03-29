شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سلطان: الشركة المتحدة نجحت فى جذب المشاهد بأعمال متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة استطاعت أن تجذب المشاهد المصري والعربي بأعمال قدمت باحترافية سواء على مستوى المضمون أو التصوير، ولم تكتف بما حققته من إنجازات فى تطوير وهيكلة الإعلام المصرى والمساهمة فى إنتاج أعمال درامية متميزة من خلال توظيف القوى الناعمة في تلك الأعمال التى تساهم فى تشكيل الهوية وضرب الأمثلة فى البطولة والفداء.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" الشركة خلال الأشهر الماضية أطلقت مجموعة من المبادرات المجتمعية التى تعكس حرص القائمين عليها على القيام بدورهم المجتمعي تجاه الوطن والمواطنين، وخلال شهر رمضان تقدم عدد من الأعمال الفنية المتنوعة والتي تناقش قضايا حقيقة موجودة فى المجتمع، كما حرصت الشركة على تقديم وجبة وطنية مميزة بشكل سنوي تعزز الانتماء الوطنى وتوثق بطولات أبناء الشعب المصرى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان، بما قامت به الشركة من مخاطبة ذوي الهمم باستخدام لغة الإشارة في الأعمال الفنية، مؤكدا أن هذا يعكس حرص الشركة على دعم ذوى القدرات الخاصة والمساهمة فى دمج ذوى الهمم فى المجتمع، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في صناعة محتوى درامي ناجح ليس في رمضان فقط بل على مدار العام وهو كان مفتقر بشدة من قبل.