شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: المتحدة أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة بموسم درامى متنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت موسما فنيا متنوعًا خلال شهر رمضان الجارى، موضحا:" دراما المتحدة اتسمت باستعادة "لمة العيلة" أمام الشاشة الصغيرة، وهذا من خلال مختلف الأعمال التى يتم عرضها على الشاشة، والتى تناسب جميع الأعمار فى منتج درامي واحد.

وأشار هندى، إلى أن السنوات السابقة كان هناك افتقاد لمثل هذه الأعمال الهادفة التى تخاطب المجتمع بمختلف شرائحه، ومن ثم افتقد الفن المصرى للبوصلة قليلا، وهذا ما عملت عليه الشركة المتحدة من خلال وضع رؤية وخطة لعودة الريادة للفن المصرى وإلقاء الضوء على موضوعات تمس المواطن وأخرى تلقى الضوء على تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل للحفاظ على الوطن.

وتابع هندي:" كل ما يتم عرضه على الشاشة منتج درامى يخاطب الجميع بلغة سلسة وخطاب راقى يرقى للعقول، ولهذا فإننا أمام منتج فني يحترم عقل ووعي المشاهد، ومتفرج يعيد مؤشر بوصلة مشاهدتها له، مؤكدا أن القوى الناعمة هي سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المسارات المجتمعية المغلوطة، ومن ثم فإن ما تقدمه الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور في كثير من القنوات الفضائية في فترة من الفترات، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل، وتم ذلك من خلال أعمال ودراما تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن هناك نهضة درامية من قبل الشركة المتحدة لدعم الوعى الاجتماعي.