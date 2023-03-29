تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات إلى جانب محمد بن راشد

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضافت الوكالة أن الشــيخ محمد بن زايد أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر الشــيخ محمد بن زايد مرسوما أميريا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد نائبا لحاكم أبوظبي.
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