شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، بالتعليق على الاستعدادات لمواجهة ليفربول، ومنافسة آرسنال على الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 61 نقطة.

ونشر موقع "مانشستر إيفننج نيوز"، تصريحات لـ آكي: هناك مباراة على أرضنا لا يزال يتعين علينا لعبها أولا، لذا ستكون مباراة ضخمةوهائلة، نحن نعلم من الآن فصاعدًا أن كل مباراة ستكون حيوية، إذا خسرت نقطة واحدة، إذا خسرت نقطتين ستكون أزمة.

وتابع: الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الفوز بمبارياتنا، لدينا اختبار صعب قادم أمام ليفربول يوم السبت المقبل، وهو الاختبار الأولبعد فترة التوقف الدولية، سيكون ذلك صعبا، لكننا بحاجة إلى الفوز بكل مبارياتنا.

وعن منافسة آرسنال على الدوري الإنجليزي: أعتقد أن جميع مباريات آرسنال المتبقية صعبة، في بعض مبارياتنا السابقة، أسقطنا نقاطًاضد الفرق التي لم يتوقع الناس منا إسقاط النقاط أمامها، لكنهم خسروا أمام إيفرتون أيضًا.

وأتم: كل مباراة في الدوري صعبة للغاية، لا يمكنك الاسترخاء في أي لحظة لأن الفرق سترد، أعتقد أن المنافسة ستستمر حتى النهاية،الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو التركيز علينا ونرى كيف ستسير الأمور.