شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة تقدم موسمًادراميًا يعيد الريادة للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت موسم درامى مختلف هذا العام، حيث ألقت الضوء على مختلف الموضوعات التى تمس الشارع المصري بشكل مباشر، وأعادت الدراما الدينية والتاريخية للشاشة الصغيرة بعد غياب سنوات طويلة.

وأكد الديب، أن الشركة قدمت موسم درامى متنوع، ونجحت بقوة سواء من خلال أعمال تجسد بطولات وتضحيات أبنائها من رجال الشرطة والقوات المسلحة وملاحم معركة الدولة المصرية مع الإرهاب، أو من خلال مسلسلات قدمت مضمون كوميدي واجتماعي تشتبك مع حياة وحكاية المواطن اليومية بمحتوى منضبط.

وتابع:" الشركة قدمت رؤية درامية متنوعة خلال موسم رمضان الجاري، بل وعلى العكس خلال السنوات الأخيرة للشركة نشاط ملحوظ فى عودة الريادة للفن المصرى مرة أخرى، وذلك من خلال خطة اعتمدت على إنقاذ صناعة الدراما المصرية بـ خطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصري واهتماماته، وامتزجت بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضي في ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأعمال الفنية التى تقدمها الشركة المتحدة تناقش قضايا حيوية وفى نفس الوقت هى قضايا لكل أفراد المجتمع ويتم مخاطبة الجميع بلغته من خلال عمل فنى هادف يحمل رسالة ذو طابع خاص، وهذه هى الرسالة من الفن الذي يعد القوة الناعمة الحقيقة من خلال ما تقدمه الشركة المتحدة من أعمال.