انت الان تتابع خبر تجريد إندونيسيا من تنظيم كأس العالم للشباب.. بعد رفض استضافة "إسرائيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد انه "تم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 أيار إلى 11 حزيران المقبلين؛ بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي".وقال بيان صادر عن الفيفا: "قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023".

واشار الاتحاد الى انه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة".