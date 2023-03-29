انت الان تتابع خبر فاتي يتبرأ من تصريحات والده حول برشلونة: لا تمثلني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانقلب بوري، والد أنسو فاتي، على المدرب تشافي، وهاجمه علانية بسبب عدم منح نجله، فرصة المشاركة في المباريات.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن أنسو فاتي أخبر مدربه تشافي، أن تصريحات والده لا تمثل وجهة نظره على الإطلاق.



ويحصل فاتي على فرص محدودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة، وتزعم تقارير إسبانية أن اللاعب يحتل المركز الأخير في ترتيب المهاجمين لدى تشافي.

وطالب والد فاتي ووكيله خورخي مينديز برحيل اللاعب، إذا استمر تشافي في عدم منحه الدقائق الكافية للمشاركة في المباريات.

ورغم ذلك، لا يفضل فاتي، مغادرة صفوف برشلونة، ويريد الاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق الكتالوني.