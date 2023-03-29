شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": مسلسلات المتحدة برمضان متنوعة بين الوطنية والكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإنتاج شركة المتحدة لمسلسلات شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها منتوعة بين الأعمال الوطنية والكوميديا وغيرها من المسلسلات التى تناولت قضايا أخرى.

وأشارت "الجمال" إلي أنها أعجبت كثيرا بمسلسل "الكتيبة 101" الذي يدور دور أحداثه حول دور الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء، مؤكدة أن أغلب الأعمال الفنية لدراما شهر رمضان المبارك تناولت قضايا نعيشها بشكل يومى فى جميع بلدان الوطن العربى.

وقالت إن الشركة المتحدة من خلال ما تقدمه من مسلسلات درامية متنوعه، تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل، كما أنها استطاعت إعادة المشاهد المصرى والعربى للشاشة الصغيرة، فضلا عن دورها فى تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية.