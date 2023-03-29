شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكي يكشف وجهته المقبلة عقب الرحيل عن تدريب إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا السابق، بالكشف وجهته القادمة عقب الرحيل عن تدريب المنتخب الإسباني.

ورحل إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا، عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وتوديع المنتخب للبطولة من دور الـ16.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لـ إنريكي: أرغب في الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والعمل هناك، أرى المزيد منالمباريات في الدوري الإنجليزي، أكثر من الدوري الإسباني. ربما لأن هناك في إنجلترا الفرق الكبيرة أكثر من إسبانيا.

وتابع: لن أذهب إلى أي فريق سوى من يمكنه القيام بمشروع مهم، وإذا لم تأت تلك العروض، سأذهب إلى فريق لديه الإمكانيات الأكبر. وهذا لا يعني أنني لن أعمل في إسبانيا، لكنها رغبتي الحالية.

وأكد: تلقيت عرضًا من منتخب وطني منذ رحيلي عن إسبانيا، فقط ذلك المنتخب الذي لن أقول اسمه، وليس المنتخب البرازيلي.

وعلق عن تدريب البرازيل: هناك العديد من الفرق والمنتخبات التي تبحث عن مدرب، لا أعتقد أنني أمتلك الملف الشخصي المناسب للبرازيل،ولم يتصل بي أحد من هناك، ولم يحدث أي مفاوضات من قريب أو بعيد.

وأتم: أريد تدريب فريق يمكنني الفوز بالألقاب معه، ربما في غضون 5 أو 10 سنوات سأعود لتدريب سبورتنج خيخون، لكن الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي.