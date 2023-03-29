انت الان تتابع خبر مورينيو يحسم موقفه من مغادرة روما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد مورينيو مع روما في صيف 2024، وربطته مجموعة تقارير بالرحيل، حال الفشل في تلبية طلباته في الميركاتو المقبل.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن "مورينيو قرر بالفعل البقاء في روما حتى نهاية عقده مع فريق العاصمة الإيطالية".



وأضافت :"مورينيو اتخذ قراره قبل بدء فترة التوقف الدولي، والتي قضاها المدير الفني في لندن رفقة عائلته".

وتابعت الصحيفة "جوزيه مورينيو يتمتع باهتمام متزايد من جانب الثنائي باريس سان جيرمان ونيوكاسل".

ونوهت "رغم العلاقة الجيدة بين المدرب البرتغالي ولويس كامبوس مدير باريس سان جيرمان، لكن جوزيه مورينيو ينوي البقاء في روما".