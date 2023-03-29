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بوتين يقر بصعوبة العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين، إن "العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات سلبية".

ويأتي إعلان الرئيس الروسي هذا، بعد أشهر من تأكيده على أن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، بحسب وكالة "فرانس برس".


ونقلت الوكالات عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون، إن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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