انت الان تتابع خبر الفيفا يمدد الحظر على المسؤولين في يوفنتوس.. ما شأن باراتيتشي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي يناير كانون الثاني الماضي، خُصم من يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 15 نقطة من قبل محكمة كرة قدم محلية تحقق في انتقالات اللاعبين والأمور المالية بالنادي.

وشمل ذلك حظرا لمدة 30 شهرا لباراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي انضم إلى توتنهام عام 2021 بعد 11 عاما في النادي الإيطالي.



ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته المالية متوافقة مع معايير صناعة اللعبة. كما طعن ضد الحكم.

وقال المتحدث باسم الفيفا لرويترز: "يمكن أن يؤكد الفيفا أنه بناء على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فإن رئيس لجنة الانضباط بالفيفا قرر أن تسري العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي على العديد من المسؤولين المحليين على الصعيد الدولي".

وبعد قرار الفيفا بات مستقبل باراتيتشي مع توتنهام محل شك وزاد من حالة الفوضى في النادي اللندني الذي يبحث الآن عن مدرب جديد بعد رحيل أنطونيو كونتي عن النادي يوم الأحد الماضي.