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صقور الجو يوجهون ضربات موجعة لأوكار الارهابيين في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على جهد استخباري عالي المستوى لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ، نفذ صقور الجو الأبطال ضربة جوية دقيقة وموجعة بواسطة طائرة F_16 ، استهدفت من خلالها أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

واضافت: "أسفرت عن قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير اوكارهم ".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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