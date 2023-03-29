انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يصل الى ابو ظبي في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس وصل إلى ابو ظبي على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية وكان في استقباله وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد بن حمد البادي الظاهري والسفير العراقي في ابو ظبي الدكتور مظفر مصطفى".واضاف ان "وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي الاماراتي كان قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة لبحث اوجه التعاون المشترك في المجال القضائي بين البلدين".

وتابع أن "الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلاً من رئيس الادعاء العام نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة ومدير عام الدائرة الادارية والمالية منى عبد الحسين".