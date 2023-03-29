نائبان يشيدان بدور لنقابة الصحفيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل نقبب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عضوي مجلس النواب محمد فاضل الدليمي ومحمود العبيد ، وقدم اللامي شرحا عن طبيعة ومهام عمل نقابة الصحفيين العراقيين في متابعة العمل الاعلامي والصحفي في العراق".واشاد النائبان بحسب البيان: "بالدور المتميز لنقابة الصحفيين العراقيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا وابديا اعجابهما بعمل النقابة وجهودها في الدفاع عن الصحفيين وتحقيق عدد من المكتسبات للهم .

وعبرا عن "اعجابهما بالعمل الاداري والمهني للنقابة ".