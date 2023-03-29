اخبار العالم

نائبان يشيدان بدور لنقابة الصحفيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نائبان يشيدان بدور لنقابة الصحفيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل نقبب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عضوي مجلس النواب محمد فاضل الدليمي ومحمود العبيد ، وقدم اللامي شرحا عن طبيعة ومهام عمل نقابة الصحفيين العراقيين في متابعة العمل الاعلامي والصحفي في العراق".

واشاد النائبان بحسب البيان: "بالدور المتميز لنقابة الصحفيين العراقيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا وابديا اعجابهما بعمل النقابة وجهودها في الدفاع عن الصحفيين وتحقيق عدد من المكتسبات للهم .

وعبرا عن "اعجابهما بالعمل الاداري والمهني للنقابة ".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا