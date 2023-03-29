انت الان تتابع خبر دي خيا يحسم مصيره مع الشياطين الحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجدد دي خيا تعاقده مع مانشستر يونايتد في شهر أيلول من عام 2019، ليتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح حينها الحارس الأعلى أجرا في العالم.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، "رفض دي خيا العرض الأول من مانشستر يونايتد، في الوقت الذي ينتهي في عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الجاري".



وانضم دي خيا البالغ من العمر 32 عاما لمانشستر يونايتد قادما من أتلتيكو مدريد في عام 2011، وخاض مع الشياطين الحمر أكثر من 500 مباراة، وحطم مؤخرا رقم بيتر شمايكل كأكثر من حافظ على نظافة شباكه مع اليونايتد بواقع 183 مرة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه "على الرغم من إدراك دي خيا ضرورة تخفيض أجره للبقاء، لكنه يرى أن مستواه الحالي ومساهمته في الانتصارات الأخيرة، تجعله واحدا من أهم لاعبي الفريق ويجب تقديره بصورة أفضل".

