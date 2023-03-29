انت الان تتابع خبر السوداني يتابع مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي ويصدر عدة توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومري نيوز، ان الاخير "ترأس اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي، إذ شهد الاجتماع استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل".وشدّد السوداني على "ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية، وعلى فريق العمل أن يبادر إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء".

ووجّه بـ"الإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيس"، مشيرا الى "الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة".

يُشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة