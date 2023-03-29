شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ومحمد بن راشد يحضران تكريم الفائزين بـ "نافس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضر رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، جانبًا من تكريم الفائزين بجائزة "نافس" في دورتها الأولى 2022-2023 التي نظمها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في مجمع قصر الوطن في أبوظبي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن تمكين الكوادر الوطنية في "مقدمة أولوياتنا التي تتضافر فيها جهود جميع المؤسسات والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة للكفاءات والكوادر الإماراتية".

وأعرب عن ثقته في قدرة أبناء الوطن وإسهاماتهم في دفع التنمية إلى الأمام بما يعزز ريادة الدولة اقتصاديًا وتنافسيتها في مختلف المجالات.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" أسهم في المرحلة الماضية في إطلاق حزمة متكاملة من البرامج والفرص المخصصة لتعزيز تواجد أبناء الإمارات في القطاع الخاص والاستفادة من الفرص التي يقدمها.

وأضاف "لدينا مستهدفات وطنية طموحة للاستمرار في تطوير ملف التوطين بوصفه أساسيًا لمسيرة الإمارات التنموية، سياستنا تقوم على تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمار في طاقات الشباب وصقل خبراتهم".

من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن القيادة الرشيدة تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، وتحرص على توفير جميع سبل الدعم للكوادر الإماراتية بما يرسخ مشاركتها الفاعلة في مختلف مسارات العملية التنموية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وقال إن "سياسات التوطين تحظى بدعم القيادة الرشيدة حيث شهدت المرحلة الماضية إطلاق مجموعة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى توفير المناخ الداعم لملف التوطين وتعزيز دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا يمتلك العديد من الإمكانات والفرص الكبيرة".

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي أن الجائزة تمثل حافزًا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وذلك عبر تشجيع منشآت القطاع الخاص لرفع نسبة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة وتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي لدولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.، إ

الفائزون

وضمن فئة "أفضل شركة خاصة في تحقيق مستهدفات التوطين"، أُعلنت جائزة الشركات الكبرى، والتي تضم ألف موظف وأكثر داخل الدولة، وفازت بها شركة ماجد الفطيم، أما جائزة الشركات المتوسطة من 500 إلى 999 موظفًا، ففازت بها شركة المسار لخدمات التوظيف، وفازت في فئة الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 500 موظف، شركة " كى بى إم جى ".

وإلى جانب التكريم الرئيسي، كرمت 21 شركة أخرى تميزت في ملف التوطين، وتبنت دعم توظيف وتدريب الكوادر الإماراتية ضمن طاقم عملها، وشملت القائمة ماجد الفطيم للسينما "فوكس"، وشركة الفطيم ذ م م، وساعد للأنظمة المرورية، وهايبرماركت اللولو، وجيندال سو غلف، وهاليبرتون وورلدوايد ليمتد، وكيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها، وماكسيمون لإدارة المشاريع، وإنجازات لنظم البيانات، وكريف غلف دي دبليو سي، وأو إم بي لخدمات التزويد بعاملين، والدار للمشاريع، ومدرسة الرياض، ومدرسة الريانة، والإمارات لخدمات الإستجابة، وتيليبرفورمنس، ومركز تقييم للمعلومات التجارية، ومركز تقدير، واعتماد القابضة، واي جي جي الإمارات للتدريب المتقدم، والشويهات أو أند إم ليميتد بارتنرشيب.

أما في فئة "المواطنون في القطاع الخاص"، فتضم جوائز فرعية يتنافس عليها المواطنون العاملون في القطاع الخاص، وفاز بها غانم غلوم علي كرم من شركة دبي للتأمين، عن فئة الوظائف الإشرافية والقيادية، وفاطمة منصر مبارك الكربي من شركة نيو سنتشري ايدوكيشين عن فئة الوظائف الإدارية، وأمل عبدالله محمد الملا المهيري من مستشفى ميدكلينك بارك فيو، عن فئة الوظائف الطبية، ونورة سالم محمد النشمي المنصوري من مركز سمايا التخصصي، المركز الأول مكرر، وذلك عن فئة الوظائف الطبية، وعبدالرحمن محمد خلفان خرباش المري، من شركة بي دبليو سي عن فئة الوظائف المالية، وحوراء موسى عبد الرسول موسى، من شركة النقبي ومشاركوه، عن فئة وظائف المحاماة، ومنى إبراهيم جمعة عبدالله المنصوري، من فندق فيرمونت باب البحر، عن فئة الوظائف المهنية، وشذى علي إبراهيم عبيد الشحي، من شركة ماجد الفطيم / كارفور، عن فئة وظائف التجزئة، وعبدالله خالد علي عبدالله الرئيسي من شركة جانز، عن فئة المتدربين.

كما أعلن تكريم 15 مواطنًا عاملًا في القطاع الخاص لاجتهادهم وتحقيقهم مستوى عاليًا من المهنية في عملهم.