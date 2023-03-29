شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بيه يفتتح المحاضرات الرمضانية لمنتدى أبوظبي للسلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه، سلسلة المحاضرات الرمضانية للمنتدى، بعنوان "رمضان شهر السلام".

واستهل بن بيه محاضرته برفع أسمى آيات التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك للقيادة الرشيدة ممثلة في رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكام الإمارات وإلى شعب الإمارات، والعائلة الإنسانية جمعاء، راجيًا من الله تعالى أن يهله على الجميع باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وقال رئيس منتدى أبوظبي للسلم: "رمضان بحق مدرسة تربوية، تربي في نفوس الصائمين قيم الرحمة والتعاون والصبر، وتزكي في قلوبهم معاني التكافل والتضامن، فتشرق نفوسهم بنور الخير والحق". معتبرًا أن "في هذه المدرسة يتعلم الصائم السلم والسلام، سلام داخلي، باطن في النفوس، وسلام خارجي، ظاهر على الجوارح".

وشدد على اغتنام مواسم الخير التي تحط فيها الأوزار وترفع فيها الدرجات وتشحذ فيها الهمم، للتزود منها كما قال تعالى:"وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى". مضيفًا "لنعلن جميعًا شهر رمضان شهرًا للسلام والتراحم والتواد، نستلهم منه قيم التسامح والسماحة والبذل".