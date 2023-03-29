شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: دراسة مقترح عودة الإشراف القضائى يؤكد الاستجابة لرؤى القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب: التوجيه الفوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة مقترح الحوار الوطني بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، يؤكد أن هناك توجه عام داخل الدولة في الاستجابة لرؤى كافة القوى السياسية.

واعتبرت فاطمة سليم، أن هذه الاستجابة السريعة من القيادة السياسية لمقترحات الحوار الوطني، ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت على العديد من الحقوق والحريات.

وأكدت فاطمة سليم، أن عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الاستحقاقات الانتخابية ضمان للنزاهة والشفافية، لاسيما في ظل ما يتمتع به القضاء المصري من سمعة طيبة في الحيادية وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، رسالة هامة لكافة القوى السياسية بضرورة تقديم مقترحاتها، خصوصا مع بدء الجلسات في مايو المقبل، وفقا لما أعلنه قبل أيام مجلس الأمناء.