شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: الإشراف القضائى الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد دعم حزب الوفد لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات القادمة.

وثمن رئيس الوفد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الاقتراح، وقال رئيس الوفد أن الرئيس تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني وثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وأكد رئيس الوفد، أن توجيه الرئيس بالاخذ في الاعتبار ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية كل ذلك يؤكد حرص رئيس الدولة علي نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد بشكل قاطع أهمية مخرجات الحوار الوطني الذي تفاعل معه الوفد منذ البداية، وشارك فيه بورقة عمل ومن بين قيادات الوفد أعضاء في مجلس الأمناء ورؤساء اللجان.

واضاف الدكتور عبدالسند يمامة في بيان له اليوم قائلا :أن الوفد دائما وأبدا يرى في الإشراف القضائي الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات.

ووجه عبد السند يمامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني وجاء بعد مناقشات مخلصة من مجلس أمناء الحوار ويؤكد علي أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة تتحول فيها مصر إلي دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات شعب مصر.