انت الان تتابع خبر أسعار المعدن الأصفر تسجل تراجعًا كبيرًا مع أستقرار الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.61 في المائة أو ما يعادل 12.01 دولاراً ليصل إلى 1961.84 دولاراً للأونصة.

ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.53 في المائة أو ما يوازي 10.5 دولارات لتصل إلى 1979.95 دولاراً للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.38 في المائة إلى 23.33 دولارا، ونزل البلاتين 0.31 في المائة إلى 968.9 دولارا، في حين انخفض البلاديوم 0.21 في المائة إلى 1411.78 دولارا.