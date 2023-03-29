انت الان تتابع خبر بحجة التسول.. القبض على ام وابنها بتهمة سرقة المنازل ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد اـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على امرأة وابنها الحدث لقيامهما بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من المنازل واستغلال الدور الخالية من ساكنيها بعد رصدها والتنقل بين الأزقة بحجة التسول ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".واشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد تكرار حوادث سرقة المنازل بنفس الاسلوب، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من ضباط مختصين مع مصادر المعلومات للتحري وجمع المعلومات وتتبع الجناة ورصد تحركاتهم حتى القاء القبض عليهما وهما طفل حدث ووالدته".

واضافت ان "المتهمين دونت اقوال وصدقت قضائياً بالاعتراف حول جريمة السرقة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما اصولياً وفق احكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".