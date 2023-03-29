انت الان تتابع خبر ضبط 19 شاحنة مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (19) شاحنة محملة (سايلو وحجر مرمر وثلاجات ومنظفات واجهزة كهربائية ومواد انشائية وقطع غيار السيارات ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".
وبينت الهيئة، بحسب البيان ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".
وبينت الهيئة، بحسب البيان ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".