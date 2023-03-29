انت الان تتابع خبر ضبط 19 شاحنة مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (19) شاحنة محملة (سايلو وحجر مرمر وثلاجات ومنظفات واجهزة كهربائية ومواد انشائية وقطع غيار السيارات ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".وبينت الهيئة، بحسب البيان ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".