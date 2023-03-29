انت الان تتابع خبر كمين محكم يطيح بإعلامي "داعش" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد وعلى أثره ألقي القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي كان يعمل بعدة صفات في عصابات داعش الإرهابية".واشارت الى ان "الارهابي كان يعمل اعلامي داعش في صلاح الدين ويجبر المواطنين على البيعة والمناصرة للإرهاب"، مضيفة ان "الارهابي كان يدلي ايضاً بالمعلومات عن قواتنا الامنية والابلاغ عن محل سكناهم ويعمل مرافقاً لأحد القياديين الإرهابيين في قضاء الشرقاط".واضافت المديرية ان "المتهم تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".