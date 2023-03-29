انت الان تتابع خبر مطالبات بتحرك العراق للضغط على تركيا لاستحصال حصته المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على أبواب صيف قد لا يختلف كثيراً عن سابقه، يقف العراق وترافقه أزمة مياه لا تزال تنتظر الحلول، يؤشّر اليها الكثيرون لكنها تغيب عن تحرّكات الجهات المعنية، أبرزها الضغط الاقتصادي مع إمكانية الركون الى المجتمع الدولي لتشكيل قوة ضغط على تركيا لاجبارها على إعادة حساباتها في هذا الموضوع.

يأتي كل هذا بالتزامن مع موجة أمطار غزيرة هطلت على البلاد، لكنّها لا يمكن أن تشكّل خلاصاً من الأزمة. يقول المسؤولون في وزارة الموارد المائية أن الأخيرة تسعى لتوفير مياه الشرب، وهذا يعني أن المشكلة لا تزال مستعصية .

ويتحمّل العراق أعباء كثيرة جرّاء أزمة المياه وتداعياتها، وهو ما دفع الأمم المتحدة لإعلانها تفهّم حجم المخاطر، مؤكّدة دعمها لاجراءات العراق في هذا المجال .