انت الان تتابع خبر متفوقاً على هالاند.. مبابي يحقق رقماً "مميزاً" في أحد التصنيفات العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن موقع "فوتبول بنشمارك" قائمة بأكثر عشرة لاعبين قيمة في العالم يتصدرها المهاجم الفرنسي بقيمة سوقية تبلغ 176 مليون جنيه إسترليني.

واحتل هالاند المركز الثاني في القائمة بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني بعد موسم مذهل في ظهوره الأول مع مانشستر سيتي، سجل فيه حتى الآن 42 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات.



وكان زميله في فريق مانشستر سيتي فيل فودين اللاعب الآخر الوحيد في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي احتل المركز الخامس مقابل 122 مليون جنيه إسترليني على الرغم من وجود ستة لاعبين في البريمييرليغ في القائمة التي أعلنت في تشرين الأول الماضي.