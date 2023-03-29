اخبار العالم

"أمر خطر".. أمريكا تبدي موقفًا من نشر أسلحة روسيا النووية في بلاروسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر "أمر خطر".. أمريكا تبدي موقفًا من نشر أسلحة روسيا النووية في بلاروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان بوتين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو".

وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو غزو أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروس.

لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.

وقال بايدن "لم يفعلوا ذلك بعد".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا