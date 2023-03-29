شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول مسؤول أمريكي يصل الصين منذ إلغاء زيارة بلينكن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن مسؤولًا أمريكيًا زار الصين، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استئنافًا خجولًا للحوار بعد نحو شهرين على ألغاء واشنطن بشكل مفاجئ زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وزار ريك ووترز الذي يرأس هيئة جديدة في الخارجية الأمريكية أطلقت عليها تسمية "تشاينا هاوس" تعنى بالإشراف على السياسة الأمريكية تجاه الصين، العاصمة بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريح للصحفيين.

وقال باتيل إن ووترز: "التقى نظراء له وموظفين أمريكيين مستقرين في الصين".

وقلّل باتيل من أهمية الزيارة ولم يشأ الكشف الموضوعات التي تم بحثها أو النتائج التي خلصت إليها المحادثات.

وكان مقرّرًا أن يزور بلينكن بكين، في مطلع شباط/فبراير، وكان من المفترض أن يكون أرفع مسؤول أمريكي يزور الصين منذ نحو 5 سنوات.

وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ، والأمريكي جو بايدن، قد اتّفقا على الزيارة خلال محادثات أجرياها على هامش قمة مجموعة العشرين التي نظّمت، في تشرين الثاني/نوفمبر، واستضافتها بالي، حيث اتّفقا على العمل لاحتواء التوترات المتصاعدة بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.

لكن بلينكن ألغى الزيارة بعدما أعلنت الولايات المتحدة رصد منطاد صيني يحلّق في أجوائها قالت إنه لأغراض التجسس.

ومذّاك تصاعد التوتر، وقد اتّهم شي علنًا الولايات المتحدة بالسعي إلى "احتواء الصين وتطويقها وقمعها"، وتوجّه إلى موسكو لتوطيد العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.