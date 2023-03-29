شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يوجه رسالة شديدة اللهجة لآرسنال بسبب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق، رسالة لنادي آرسنال، من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتواجد فيالوصافة.

وقال أجويرو في تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية: إنه جمال السباق على اللقب، هذا ما أعرفه كثيرًا.

وأشار: آرسنال يواكب الوتيرة، أعرف أرتيتا جيدًا وأنا أحترمه كثيرًا، لذلك أعلم أنه متأكد من كيفية تحقيق أقصى استفادة من فريقه ومنالعديد من اللاعبين الشباب الطموحين الذين يلعبون هناك.

وأكمل: مانشستر سيتي ينافسه بشدة، رغم ذلك، نحن نعلم أن الدوري الإنجليزي لن ينته حتى اللحظة الأخيرة من المباراة النهائية، هذا بناءًعلى تجربة شخصية.

وأردف: سنقاتل حتى النهاية، هذا هو حمضنا النووي في مانشستر سيتي، آمل أن نتمكن من سد الفجوة وانتزاع اللقب.

واستكمل: مانشستر سيتي لا يريد فقط المشاركة في 3 بطولات، بل الفوز بها جميعًا، آرسنال ليس لديه سوى الدوري الإنجليزي ليقلق بشأنه.

وختم: مانشستر سيتي قادر على تناوب اللاعبين خلال المنافسات بشكل فعال للغاية، لذلك لا أعتقد أن هذا يجب أن يكون مصدر قلق كبير.