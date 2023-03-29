الفلبين تقطع علاقتها بالمحكمة الجنائية

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وقال ماركوس في بيان تم بثه على شاشات التلفزيون، ونقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء «ينهي هذا مشاركتنا مع المحكمة الجنائية الدولية... إننا ننفصل عن أي اتصال أو تواصل في هذه المرحلة».
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أعادت في وقت سابق من العام الجاري، فتح تحقيقها بشأن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، والتي ارتكبت في إطار الحرب التي شنها دوتيرتي على المخدرات.
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