شكرا لقرائتكم خبر الفلبين تقطع علاقتها بالمحكمة الجنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن «إن بلاده ستقطع الاتصال مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رفضت طلب الحكومة الفلبينية بتعليق التحقيق بشأن الحرب التي شنها الرئيس السابق، رودريجو دوتيرتي، على المخدرات».

وقال ماركوس في بيان تم بثه على شاشات التلفزيون، ونقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء «ينهي هذا مشاركتنا مع المحكمة الجنائية الدولية... إننا ننفصل عن أي اتصال أو تواصل في هذه المرحلة».

وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أعادت في وقت سابق من العام الجاري، فتح تحقيقها بشأن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، والتي ارتكبت في إطار الحرب التي شنها دوتيرتي على المخدرات.