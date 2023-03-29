شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي يؤكد تدمير أماكن العبادة في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «إن الغزو الروسي أدى لتدمير المئات من المباني الدينية لجميع الطوائف في أوكرانيا». وأضاف زيلينسكي باللغة الإنجليزية عبر قناته على تطبيق تيلجرام «المئات من المباني الدينية تعرضت للتدمير أو الضرر أو النهب نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا». وأوضح «تضررت جميع الديانات والطوائف، ويشمل ذلك المساجد والكنائس والمعابد والمباني التعليمية والإدارية للمجتمعات الدينية في أوكرانيا». ودعا زيلينسكي لتدشين حملة لتأمين تبرعات من أجل أعمال إعادة الإعمار. وقال «بالنسبة لروسيا، كل مكان هو مجرد هدف. ولكن صواريخ ومدفعية الدولة الإرهابية لم تكسر إنسانيتنا وإيماننا. أوكرانيا سوف تنتصر، الحياة سوف تنتصر».

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يؤكد تدمير أماكن العبادة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.