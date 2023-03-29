الصين تخفف آلام 22 دولة نامية

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وأشار التقرير الذي أعده باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن ما يقرب من 80% من قروض الإنقاذ كانت بين عامي 2016 و2021 ومعظمها لبلدان ذات دخل متوسط بما في ذلك الأرجنتين ومنغوليا وباكستان.
وقدمت الصين قروضا بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية لكن الإقراض ينحسر منذ عام 2016، وقالت كبيرة الاقتصاديين السابقة بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة، كارمن راينهارت «تحاول بكين في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها، وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في قروض الإنقاذ المالي الدولي».
وتوصلت الدراسة إلى أن قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون ارتفعت من أقل من 5% من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010 إلى 60% في 2022.
وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه العمليات. وردا على ذلك، دعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون أيضا.
الدول الأكثر استفادة من الصين:
الأرجنتين 111.8 مليار دولار
باكستان 48.5 مليار دولار.
مصر 15.6 مليار دولار.
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