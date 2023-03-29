شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: اقتحامات الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك أمس، سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو تحد سافر واستفزاز، وهو عمل مدان ومرفوض».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن أبو ردينة قوله، «إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار».

وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، الأمر الذي يستدعي تدخلا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد، وخاصة الإدارة الأمريكية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها الإقليمية، والدولية». على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية بوفاة شاب فلسطيني أمس، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية الشهر الماضي.

وذكرت المصادر أنه تم إعلان وفاة شاب «23 عاما» متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس، ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 91 من بينهم 17 طفلا وسيدة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 20 فلسطينيا، خلال اقتحامها بلدات ومدن في الضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس، في إطار الاقتحامات، والاعتقالات المستمرة في صفوف الفلسطينيين.

في السياق ذاته، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اقتحموا قرية حوسان بمدينة بيت لحم، وقطعوا أشجار زيتون، بعد الاعتداء على المزارعين، كما جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.

ضحايا فلسطين في 2023:

91 شهيدا

17 طفلا وسيدة