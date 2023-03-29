المملكة تبدأ تفطير الصائمين في السودان والمالديف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت السعودية أمس برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة في السودان والمالديف.

ودشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان البرنامج، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الدكتور عبدالعاطي أحمد عباس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

ونوه السفير علي جعفر في كلمة له بتميز العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان في مختلف المجالات، وأشار إلى أن البرامج الإنسانية المقدمة من المملكة لعموم السودان ستتوالى خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي إضافة لدعم التمويل للسودان في المجالات والمشروعات الثقافية والتعليمية والصحية.

وأشار إلى أنه تم تسليم السودان 100 طن من التمور لمفوضية العون الإنساني منحة للحكومة السودانية، وتدشين 37500 سلة غذائية تم توزيعها على 8 ولايات سودانية بالتنسيق مع الجهات السودانية الرسمية.

وانطلق البرنامج بالمالديف في مقر المركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، بحضور وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أنيل محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك الدوسري، والملحق الديني في جمهورية الهند بدر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

وأكد الدوسري أن البرنامج يستهدف 7 آلاف شخص من الأسر المحتاجة.