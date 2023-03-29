شكرا لقرائتكم خبر حملة اختطافات حوثية واعتداءات على 3 جبهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية غارات بطائرات مسيرة على مواقع بمحافظتي تعز وشبوة، في تصعيد مستمر ضد الجهود الأممية الرامية لوقف الحرب، تواصل الميليشيات انتشارها المسلح في مداخل وأحياء مدينة إب القديمة ضمن حملتها القمعية بحق المدنيين، ونشر الرعب في أوساط المواطنين الذين كسروا حاجز الخوف وخرجوا بتظاهرة حاشدة أثناء تشييع الشهيد والناشط حمدي المكحل الخميس الماضي.

وقال شهود عيان «إن ميليشيات الحوثي كثفت من انتشارها في أحياء ومداخل المدينة القديمة بهدف استعادة المهابة التي فرضتها بقوة السلاح خلال السنوات الماضية، والتي تعرضت لهزات عنيفة من خلال هتافات أبناء إب الذين شاركوا بفاعلية غير مسبوقة بجنازة المكحل على وقع هتافات وشعارات تطالب برحيل الميليشيات من المحافظة.

الحوثي يكثف الاعتداءات

وكانت الميليشيات الإرهابية شنت حملة اختطافات طالت شبابا في المدينة القديمة من بينهم محمد النجار، وهيثم الحضرمي، وبهجت الشرعبي، وهيثم دهاق، بعد يومين من اختطاف الناشط علي السياغي ومحمد الشيبة والعشرات من أبناء مدينة إب القديمة وأحياء أخرى بعاصمة المحافظة.

وقتل 3 مواطنين وجرح 4 آخرين بينهم طفلتان إحداهن بحالة خطرة برصاص مسلح حوثي أطلق النار بشكل عشوائي أمس وسط سوق دير عبدالله الشعبية بمديرية القناوص شمال محافظة الحديدة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة هجوم فاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية فجر أمس في جبهة طور الباحة حيفان، شمال محافظة لحج. إلى ذلك ارتفعت حالات النزوح الداخلي في اليمن مجددا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأسابيع العشرة الماضية من العام الجاري 2023. وقالت منظمة الهجرة الدولية في اليمن (IOM)، في تقريرها، بأنها رصدت نزوح 235 أسرة مؤلفة من 1,410 أفراد، نزحوا مرة واحدة على الأقل، خلال الأسبوع الماضي. وبحسب الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، فإن الأسبوع الماضي مثل ثاني أكثر الأسابيع نزوحا منذ مطلع العام الجاري، بعد الأسبوع الأول من ذات العام والمحدد بالفترة من (1 - 7) يناير 2023، والذي شهد نزوح 353 أسرة مكونة من 2,118 فردا.

كما أن عدد الأسر النازحة خلال الأسبوع الماضي، يفوق ما تم تسجيله في الأسابيع الأربعة الماضية، إضافة إلى أنها تمثل زيادة بنسبة 739.3% في عدد النازحين مقارنة بالأسبوع السابق له والمحدد بالفترة (12 - 18) مارس 2023، الذي شهد نزوح 28 أسرة فقط، تتكون من 168 فردا.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي، وبعدد 227 أسرة، كانت في مأرب. وأوضحت منظمة الهجرة بأن إجمالي الأسر النازحة والتي تم رصدها منذ مطلع العام 2023 وحتى 25 مارس الجاري، بلغ 2,030 أسرة (12,180 فردا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.



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