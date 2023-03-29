الأمن التونسي يوقف 3 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الحرس الوطني التونسي أمس إيقاف ثلاثة عناصر تكفيرية متطرفة، صادر ضدها أحكام بالسجن. وتم توقيف العناصر الثلاثة المفتش عنهم من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية بجهة صفاقس أثناء دورية أمنية، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني. والموقوفون صادر ضدهم أحكام بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

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