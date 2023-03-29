50 ألف مقاتل من بوكوحرام يستسلمون

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وقال القائد العام للجيش النيجيري الجنرال لوكي إيرابو في تصريح له إن برنامج الإدماج مكن من استسلام نحو 1543 مسلحا من بوكوحرام في معسكر مالام سيدي في محافظة غومبي، في الفترة ما بين عام 2016 و 2022، بينما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم 1935 في معسكر بولومكوتو في منطقة مايدوغري.
وتشهد نيجيريا منذ أكثر من عقد من الزمن انعداما للأمن بسبب نشاط حركة بوكوحرام المتشددة، والتي انقسمت مؤخرا لتنبثق عنها حركة أشد عنفا تبايع تنظيم داعش وامتد هذا العنف إلى دول الجوار، مثل تشاد والكاميرون والنيجر.
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