بريطانيا تطرد الأفغان من الفنادق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يتم إجلاء الآلاف من اللاجئين الأفغان من الفنادق التي يقيمون فيها، وذلك وفقا لخطط حكومية جديدة في بريطانيا.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الحكومة أعلنت أنه سوف يتم إعطاء مهلة بضعة أشهر للاجئين الأفغان الذين يقيم ما بين 8000 و9000 منهم في فنادق ببريطانيا، وذلك من أجل مغادرة أماكن إقامتهم، وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه من المرجح أن تثير هذه الأنباء مخاوف بشأن إمكانية أن يصبح بعض اللاجئين الأفغان مشردين. وأشارت صحيفة تايمز أنه لن يتم تطبيق الخطة على طالبي اللجوء الذين يقيمون في فنادق تابعة لوزارة الداخلية.

وكان الآلاف من اللاجئين الأفغان قد وصلوا المملكة المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، وسقوط طالبان خلال عام 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم العام الماضي أنه يتم إنفاق 5.6 ملايين جنيه استرليني (6.8 ملايين دولار) يوميا على الفنادق التي يعيش فيها الذين وصلوا بريطانيا وتقدموا بطلب لجوء، كما يتم دفع 1.2 مليون جنيه استرليني لإيواء اللاجئين الأفغان الذين فروا من طالبان.

على صعيد آخر، قالت البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في أفغانستان، «إن قوات طالبان اعتقلت ناشطا شابا يناضل من أجل تعليم الفتيات في أفغانستان».