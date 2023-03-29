دراسة.. العواصف المميتة تتزامن مع ارتفاع درجة حرارة العالم

ظهرت احتمالات جديدة أن تحصل أمريكا على مزيد من العواصف ذات الخلايا الفائقة (الخارقة وهي من النوع القاتل التي تفرز الأعاصير والبرد مع ارتفاع درجة حرارة العالم، وفقا لدراسة جديدة تحذر أيضًا من أن العواصف المميتة ستتجه شرقًا لتضرب بشكل متكرر أكثر في الولايات الجنوبية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مثل ألاباما وميسيسيبي وتينيسي. المستويات المعتدلة

وتعد العاصفة التي دمرت رولينج فورك، ميسيسيبي حدثا واحدا لا يمكن ربطه بتغير المناخ. لكنه يناسب هذا النمط المتوقع والأكثر خطورة، بما في ذلك مزيد من الإضرابات الليلية في منطقة جنوبية بها عدد أكبر من الناس والفقر والمساكن المعرضة للخطر مقارنة بما كانت عليه العواصف في القرن الماضي.

وسيبدأ الموسم قبل شهر مما كان عليه في السابق.

وتتنبأ الدراسة بزيادة 6.6% على مستوى البلاد في الخلايا العملاقة و25.8% تشكل قفزة في المنطقة.

الخلايا الفائقة

وقال المؤلف الرئيسي والكر أشلي، أستاذ الأرصاد الجوية وجغرافيا الكوارث في جامعة إلينوي الشمالية، إن الخلايا الفائقة هي عواصف الطبيعة النهائية، وهي «المنتج المهيمن للأعاصير الكبيرة والبرد». وتتميز الخلايا العملاقة الطويلة، ذات الشكل السنداني، بقدرة دوران قوية للرياح يمكن أن تستمر لساعات. التوقعات المناخية

وقال آشلي وآخرون، إنه على الرغم من أن إعصار المسيسيبي يناسب النمط المتوقع، إلا أنه كان حدثًا واحدًا للطقس، يختلف عن التوقعات المناخية على مدار سنوات عديدة ومساحة كبيرة.

وأضاف آشلي والمؤلف المشارك في الدراسة فيكتور جينسيني، وهو أستاذ آخر للأرصاد الجوية في جامعة إلينوي الشمالية وخبير في الأعاصير منذ فترة طويلة، إنهم يراقبون احتمالية انفجار في منتصف الجنوب يوم الجمعة، سحابة خارقة “super cell”(هذا النوع من السحب يتكون عادة في ظروف خاصة جدا فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء هواء بارد وهواء دافئ رطب).

تقدم واعد

وقال ثلاثة علماء غير مرتبطين بالدراسة إن ذلك منطقي. أحدهم، عالم الأعاصير بجامعة ولاية بنسلفانيا، بول ماركوفسكي، وصفه بأنه تقدم واعد لأنه يحاكي العواصف بشكل صريح، مقارنة بالأبحاث السابقة التي بحثت فقط في البيئات العامة المواتية للخلايا العملاقة.

بينما توصلت الدراسة إلى زيادة عامة في عدد الخلايا الخارقة، فإن ما وجدته في الغالب هو تحولات كبيرة في مكان وزمان الضربات - بشكل عام، شرق الطريق السريع 35.