فرنسا تشهد احتجاجات جديدة والشرطة تستعد للعنف

بدأت الاحتجاجات والإضرابات ضد إصلاحات المعاشات التقاعدية غير الشعبية مرة أخرى في جميع أنحاء فرنسا، مع تكثيف أمن الشرطة وسط تحذيرات حكومية بأن المتظاهرين المتطرفين يعتزمون «التدمير والإصابة والقتل».

ودفعت المخاوف من أن العنف قد يفسد المظاهرات إلى ما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأنه نشر غير مسبوق لـ13 ألف ضابط، يتركز نصفهم تقريبًا في العاصمة الفرنسية.

مناشدات النقابات

وبعد أشهر من الاضطرابات، بدا الخروج من عاصفة الاحتجاج النارية التي أثارتها تغييرات الرئيس إيمانويل ماكرون في نظام التقاعد الفرنسي بعيدًا أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من مناشدات النقابات الجديدة، فإن الحكومة أوقفت مؤقتًا مساعيها المتنازع عليها بشدة لرفع سن التقاعد القانوني في فرنسا من 62 إلى 64 عامًا، ويبدو أن ماكرون ظل متمسكًا به.

واستخدم الزعيم الفرنسي في السابق سلطة دستورية خاصة لطرد المشرعين السابقين دون السماح لهم بالتصويت.

وزاد تحركه هذا الشهر حركة الاحتجاج. واندلع العنف منذ ذلك الحين وتراكمت آلاف الأطنان من القمامة في شوارع باريس مع إضراب عمال الصرف الصحي. السكك الحديدية

وقال كليمان سايلد، أحد ركاب القطار في محطة سكة حديد جار دي ليون في باريس، حيث تم غزو السكك الحديدية مؤقتًا وسدها من قبل العمال المتظاهرين: «الجميع يزداد جنونًا». وأضاف أنه يدعم الضربات رغم تأثيرها على النقل والخدمات الأخرى.

وقالت راكبة أخرى، هيلين كوجان، 70 سنة: «الفرنسيون عنيدون والأمور تخرج عن السيطرة». كانت موجة الاحتجاجات هي المرة العاشرة منذ يناير التي دعت فيها النقابات العمال إلى الخروج، ودعت المتظاهرين إلى إغراق شوارع البلاد ضد تغييرات التقاعد التي أجراها ماكرون، والتي تمثل أولوية رئيسية في ولايته الثانية كرئيس.

وتجادل حكومته بأن نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا سوف يغوص في العجز دون إصلاح، بسبب معدلات المواليد المنخفضة ومتوسط العمر المتوقع الأطول في العديد من الدول الغنية.

ويقول معارضو ماكرون إن التمويل الإضافي للمعاشات التقاعدية يمكن أن يأتي من مصادر أخرى، دون الحاجة إلى جعل العمال يتقاعدون في وقت لاحق.

القوة المفرطة

ويزعم بعض المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين لماكرون أن ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وتحقق هيئة رقابة تابعة للشرطة في ادعاءات متعددة بارتكاب مخالفات من قبل الضباط.

وعمال السكة الحديد المضربون خارج جار دي ليون ساروا خلف لافتة كتب عليها: الشرطة تشوه. نحن لا نسامح!

تهدئة واحتجاجات خصوم ماكرون يحثونه على تهدئة أعصابه من خلال التراجع. ناشد زعيم النقابة لوران بيرغر بوقف تنفيذ إصلاح التقاعد والوساطة. ذكر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أن الوساطة ليست ضرورية للنقابات والحكومة للتحدث مع بعضهما البعض. خرجت مظاهرات سلمية مع حشود كبيرة في عدة مدن. استعدت الشرطة للعنف في وقت لاحق.